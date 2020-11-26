Прокурор запросил 16 лет колонии для украинского футболиста за шпионаж

Как рассказал собеседник агентства, сегодня состоялись судебные прения, оглашение приговора назначили на 7 декабря.
Фабулу обвинения не разглашают из-за секретности представленных в деле сведений. Тем не менее, по данным источника РИА Новости, следствие вменяет мужчине попытку приобрести в России списанное военное оборудование по поручению Минобороны Украины. Василенко не признает себя виновным.
Украинца арестовали еще в октябре прошлого года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия или культурных ценностей (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Еще тогда детали дела не уточнялись.
Позже арест Василенко продлили уже по делу о шпионаже — статья 276 УК РФ, предусматривающая до 20 лет лишения свободы. Сейчас Мосгорсуд рассматривает это дело по существу.
На сайтах с футбольной статистикой указано, что в качестве защитника Василенко выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие футбольные коллеги спортсмена рассказывали, что после окончания карьеры он стал детским тренером.
Комментариями следствия и защиты РИА Новости не располагает.