Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Женщина поселила дома 480 кошек и 12 собак Началось все в 2008 году, когда сын подарил Мариам персидского котенка
Фоторепортажи
13Святой спас: армяне простились с древним монастырем
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
21:40 (мск), источник: РБК

В Армении нашли мертвым российского военного

В Армении найдено тело российского военнослужащего, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Проводится расследование. Тело было найдено вне территории военной части, где он служил.

«Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено», — сообщили в пресс-службе ЮВО.

В Армении расположена 102-я российская военная база, имеющая два гарнизона — в Гюмри и Ереване. Кроме того, с 10 ноября в Армению из России перебрасывались миротворцы для несения службы в Нагорном Карабахе. Всего в Нагорный Карабах через Армению переброшено около 2 тыс. военных.

Это уже второй подобный инцидент со смертью российского военнослужащего в Армении за последние месяцы.

В июле на съемной квартире в армянском городе Гюмри также нашли тело российского военного. В пресс-службе ЮВО заявили, что причиной его смерти стали «личные обстоятельства». Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

23 ноября в Карабахе во время миссии по поиску тел погибших военнослужащих в Тертерском районе российский офицер получил ранение при взрыве мины. Также погиб входивший в группу азербайджанский военнослужащий, четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения. Раненого россиянина доставили в госпиталь в Баку.

 Стало известно за что будут увольнять на удаленке
Умер Диего Марадона
Путин: В Усолье-Сибирском предотвращена экологическая беда
Росстат: продукты в России подорожали в 3 раза больше, чем в ЕС
В Москве сообщили о росте смертей от COVID более чем на 300%
Президент Сербии заявил о грозящей катастрофе из-за коронавируса
Мир прощается с Диего Марадоной (фото)
США наводнили ядовитые черви и ящерицы размером с собаку
Европарламент призвал ввести санкции против Турции и Белоруссии
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Бесподобно: шедевр, который запал зрителям в душу
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Рождение нового X-Plane: что известно о таинственном проекте США Что известно о проекте
Авто
Утильсбор на автомобили может вырасти на 30% Это неизбежно приведет к увеличению цен на машины
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Выбор 198
школьное питание. просто поболтать. 120
Вещие сны. 117
Приснился сон, что выпало 3 зуба. Я в истерике... 91
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь