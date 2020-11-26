21:40 (мск), источник: РБК
В Армении нашли мертвым российского военного
В Армении найдено тело российского военнослужащего, сообщает ТАСС со ссылкой на
«Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено», — сообщили в
В Армении расположена 102-я российская военная база, имеющая два гарнизона — в Гюмри и Ереване. Кроме того, с 10 ноября в Армению из России перебрасывались миротворцы для несения службы в Нагорном Карабахе. Всего в Нагорный Карабах через Армению переброшено около 2 тыс. военных.
В июле на съемной квартире в армянском городе Гюмри также нашли тело российского военного. В
23 ноября в Карабахе во время миссии по поиску тел погибших военнослужащих в Тертерском районе российский офицер получил ранение при взрыве мины. Также погиб входивший в группу азербайджанский военнослужащий, четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения. Раненого россиянина доставили в госпиталь в Баку.
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