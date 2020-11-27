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00:26 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Замдиректора ФСИН даже тюрьму для себя не достроил

Генерал-лейтенант задержан за срыв госпрограммы по приведению российских СИЗО к мировым стандартам.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В пятницу Басманный райсуд рассмотрит ходатайство СКР об аресте отправленного в отставку в марте этого года заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Генерал-лейтенант внутренней службы обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к срыву госпрограммы по приведению российских тюрем в соответствие мировым стандартам.

Интересно, что генерал Максименко занял место другого замдиректора ФСИН, бывшего банкира Олега Коршунова, в отношении которого уже вынесено два обвинительных приговора и расследуется еще одно дело. По ним задержанный сейчас Валерий Максименко выступал свидетелем обвинения.
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Генерал-лейтенант Максименко был задержан следователями СКР и обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в 2018 году Валерий Максименко незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018−2026 гг.)» между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России.

При этом, как установило следствие, ФГУП, не обладавшее производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения, привлек коммерческие структуры, которые в производственные планы по разным причинам не уложились. В результате ФЦП не была исполнена на 2018−2019 годы на сумму более 2,1 млрд руб., что привело к отсрочке ввода в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы.

Прямой ущерб от действий генерала Максименко составил 189 млн руб. в виде дополнительных затрат на достройку объектов и штрафов за несвоевременное выполнение государственных контрактов.
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Следует отметить, что в рамках ФЦП планируется выделение из бюджета более 54,9 млрд руб., которые должны быть потрачены на приведение почти 90% следственных изоляторов и 73% лечебных заведений, находящихся в ведении ФСИН, в соответствие с российским законодательством и международными стандартами. Для этого должны быть построены новые СИЗО и отремонтированы старые изоляторы, а также больницы для заключенных, а кроме того, созданы почти 17 тыс. дополнительных рабочих мест для осужденных.

Однако Счетная палата, проверяя исполнение ФЦП, установила, что служба не обеспечила контроль за своевременным вводом в эксплуатацию 14 объектов капитального строительства.
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«Это создает значительные риски срыва выполнения задач и целей программы по улучшению условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и, соответственно, увеличения количества их обращений в Европейский суд по правам человека», — отмечала на коллегии СП аудитор Татьяна Блинова.

Выводы проверяющих были направлены в Генпрокуратуру, а из нее — в СКР, который после доследственной проверки и возбудил уголовное дело.

Следует отметить, что главный фигурант расследования Валерий Максименко является выходцем из вооруженных сил. Он родился и вырос в Москве, с золотой медалью окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии Хрулева, а затем и Российский новый университет по специальности «юриспруденция».

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До 2009 года господин Максименко служил в армии, затем два года занимался бизнесом, а в 2012 году перешел на службу во ФСИН, возглавив аппарат назначенного тогда же руководителем службы Геннадия Корниенко (он занял место Александра Реймера, осужденного на 8 лет за хищение почти 3 млрд руб. при закупке электронных браслетов). Через два года господин Максименко возглавил управление трудовой адаптации, а в 2016 году стал заместителем директора ФСИН. Через год ему поручили курировать тыловые вопросы, в том числе связанные со строительством объектов службы.

Ранее это направление курировал заместитель директора службы Олег Коршунов, бывший банкир и предприниматель, получивший впоследствии приговоры в 9 и 7 лет заключения за махинации при закупке сахара и ГСМ, а также производстве обуви для нужд ФСИН.
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Приговор по «обувному делу», несмотря на то что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова признала, что в нем отсутствует обязательный признак хищения — безвозмездность изъятия денежных средств (обувь была поставлена учреждениям ФСИН и изношена), — на днях утвердил Второй кассационный суд общей юрисдикции. По некоторым данным, генерал-лейтенант Максименко проходил свидетелем со стороны обвинения по этим делам.

Господин Максименко, резко критиковавший случаи избиения тюремщиками заключенных, в том числе в ярославской ИК-1, был отправлен в отставку в марте этого года, через полгода после того, как ФСИН возглавил выходец из ФСБ Александр Калашников.

По данным источников «Ъ» в силовых структурах, у ФСБ и СКР есть вопросы к еще целому ряду бывших генералов и полковников ФСИН, которые вполне могут закончиться их уголовным преследованием.

Николай Сергеев

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