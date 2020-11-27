Замдиректора ФСИН даже тюрьму для себя не достроил

00:26 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
В пятницу Басманный райсуд рассмотрит ходатайство СКР об аресте отправленного в отставку в марте этого года заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко.
При этом, как установило следствие, ФГУП, не обладавшее производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения, привлек коммерческие структуры, которые в производственные планы по разным причинам не уложились. В результате ФЦП не была исполнена на 2018−2019 годы на сумму более 2,1 млрд руб., что привело к отсрочке ввода в эксплуатацию 14 объектов
Следует отметить, что в рамках ФЦП планируется выделение из бюджета более 54,9 млрд руб., которые должны быть потрачены на приведение почти 90% следственных изоляторов и 73% лечебных заведений, находящихся в ведении ФСИН, в соответствие с российским законодательством и международными стандартами. Для этого должны быть построены новые СИЗО и отремонтированы старые изоляторы, а также больницы для заключенных, а кроме того, созданы почти 17 тыс. дополнительных рабочих мест для осужденных.
«Это создает значительные риски срыва выполнения задач и целей программы по улучшению условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и, соответственно, увеличения количества их обращений в Европейский суд по правам человека», — отмечала на коллегии СП аудитор Татьяна Блинова.
Выводы проверяющих были направлены в Генпрокуратуру, а из нее — в СКР, который после доследственной проверки и возбудил уголовное дело.
Следует отметить, что главный фигурант расследования Валерий Максименко является выходцем из вооруженных сил. Он родился и вырос в Москве, с золотой медалью окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии Хрулева, а затем и Российский новый университет по специальности «юриспруденция».
До 2009 года господин Максименко служил в армии, затем два года занимался бизнесом, а в 2012 году перешел на службу во ФСИН, возглавив аппарат назначенного тогда же руководителем службы Геннадия Корниенко (он занял место Александра Реймера, осужденного на 8 лет за хищение почти 3 млрд руб. при закупке электронных браслетов). Через два года господин Максименко возглавил управление трудовой адаптации, а в 2016 году стал заместителем директора ФСИН. Через год ему поручили курировать тыловые вопросы, в том числе связанные со строительством объектов службы.
Приговор по «обувному делу», несмотря на то что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова признала, что в нем отсутствует обязательный признак хищения — безвозмездность изъятия денежных средств (обувь была поставлена учреждениям ФСИН и изношена), — на днях утвердил Второй кассационный суд общей юрисдикции. По некоторым данным,
Господин Максименко, резко критиковавший случаи избиения тюремщиками заключенных, в том числе в ярославской ИК-1, был отправлен в отставку в марте этого года, через полгода после того, как ФСИН возглавил выходец из ФСБ Александр Калашников.
По данным источников «Ъ» в силовых структурах, у ФСБ и СКР есть вопросы к еще целому ряду бывших генералов и полковников ФСИН, которые вполне могут закончиться их уголовным преследованием.
Николай Сергеев