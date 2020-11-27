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10:55 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили рекордные 27 543 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 543, это максимум с начала пандемии. Общее количество инфицированных увеличилось до 2 215 533, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Накануне также был зафиксирован максимум — 25 487 новых случаев. В относительном выражении прирост, по данным штаба, увеличился с 1,2% до 1,3%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО, Республике Дагестан, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл (по 0,7%).

В частности, за сутки были выявлены 1 058 новых случаев заражения в Московской области, 459 — в Нижегородской области, 399 — в Свердловской области, 388 — в Республике Карелия, 361 — в Архангельской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 464 801 человек.

Вылечившиеся и умершие

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 26 682, это максимум за всю пандемию. Всего уже выздоровели 1 712 174 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 77,3% от общего числа заразившихся.

В частности, были выписаны по выздоровлению 1000 пациентов в Нижегородской области, 615 — в Московской области, 573 — в Архангельской области, 463 — в Калининградской области, 461 — в Пензенской области, 436 — в Хабаровском крае.

Число летальных исходов возросло на 496 против 524 днем ранее. Всего от инфекции умерли 38 558 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,74%, следует из данных штаба.

Статистика в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло на 3 687, что стало новым максимумом с начала пандемии.

При этом относительно предыдущего дня прирост оказался небольшим — в четверг в штабе сообщили о 3 669 заразившихся. В общей сложности в городе заразились 114 820 человек.

За сутки выписаны 1 898 пациентов, 63 умерли. Всего выздоровели 65 645 пациентов, 5 280 умерли.

В настоящее время болеют 43 895 пациентов.

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