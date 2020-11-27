Ведущей «Часа суда» вынесли приговор по делу о вымогательстве 80 млн рублей

По сведениям источника агентства в правоохранительных органах, причиной уголовного дела против Дмитриевой стало «её обещание оказать юридическую помощь предпринимателю, у которого был конфликт с деловым партнером». Обещанной помощи бизнесмен так и не получил, уточнил собеседник.
В СМИ публиковались два сценария, которые могли привести к появлению уголовного дела.
Первая версия
В июле сообщалось, что Дмитриеву обвинили в вымогательстве 80 млн рублей. Как писала Baza, в 2015 году партнёры по бизнесу Олег Плотников и Александр Бобовников решили взять по автомобилю Mercedes в кредит. Бобовников попросил Плотникова зарегистрировать кредит и машину на себя. Два года он гасил заём и пользовался автомобилем, но потом партнёры поссорились.
Плотников посчитал, что из-за закрытия совместной фирмы он потерял 80 млн рублей, и потребовал от Бобовникова вернуть деньги. Тот не согласился. В отместку Плотников написал на партнёра заявление об угоне, потому что машина, которой пользовался Бобовников, принадлежала ему.
После этого на связь с Бобовниковым вышла Елена Дмитриева. Она сказала, что контролирует работу следователей и бизнесмену легче отдать Плотникову 80 млн рублей. Бобовников пожаловался в ФСБ, ему выдали меченые деньги, которые он принёс на встречу с Плотниковым и Дмитриевой.
Вторая версия
«Московский комсомолец», в свою очередь, также рассказал о конфликте двух бизнесменов, но по другом поводу. При этом издание не назвало имён предпринимателей.
По сведениям «МК», Дмитриева помогла одной из сторон в конфликте бизнесменов, пытавшихся разделить некое совместное предприятие.
Предприниматель, с которым сотрудничала Дмитриева, в 2017 году якобы добился возбуждения уголовного дела в отношении бывшего партнера по бизнесу, после чего предложил тому заплатить 80 млн рублей в обмен на его прекращение. При передаче этой суммы Дмитриеву и бизнесмена, которому она помогала, задержали за вымогательство.
Выяснилось, что бывший партнёр, которому помогала Дмитриева, обратился в ФСБ. Ведущая «Часа суда» отрицала вину в вымогательстве.
«МК» назвал бизнесмена, с которым сотрудничала Дмитриева, вымышленным именем Антон Павлов. Издание добавило, что суд назначил ему четыре года лишения свободы условно. Источник ТАСС, в свою очередь, сообщил о втором фигуранте дела Юрии Плотникове, получившем четыре года условного срока.
Дмитриева работала директором юридической дирекции ВГТРК, советником главы телеканала «ТВЦ». Она вела программы «Час суда» и «Час суда. Дела семейные» на каналах РЕН, «Домашний», «Доверие» и «Мир». С 2015 по 2019 года на телеканале судебное шоу выходило под названием «Дела семейные. Битва за будущее».