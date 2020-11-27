В элитном лицее Нальчика произошла драка с перестрелкой

Инциденте со стрельбой в элитном лицее № 2 Нальчика произошел сегодня утром. В республиканском МВД сообщили, что в лицей выехала оперативно-следственная группа в связи с полученной информацией о перестрелке. В официальном пресс-релизе ведомства сообщалось, что между одним из учащихся восьмого класса и его преподавателем «произошло разногласие по учебному вопросу». Для разборок с педагогом ученик пришел в школу с родственником и его приятелем, местными жителями 36 и 26 лет.
Как уточнили в полицейском ведомстве, в ходе разбирательства педагог вынужден был выйти на улицу, где из своей автомашины забрал травматический пистолет и, «вернувшись в школу, произвел выстрелы в воздух».
Позже стало известно, что пострадавший в ходе инцидента учитель истории Заур-Бек Мальбахов доставлен в больницу со сложной «сочетанной травмой головы», у него также множественные переломы ребер, челюстно-лицевые травмы и сотрясение мозга. По информации республиканского минздрава, он помещен в реанимацию. У одного из его «оппонентов» зафиксировано огнестрельное ранение мягких тканей, «неопасное для жизни». В следственном управлении УМВД по Нальчику по факту инцидента в отношении двух местных жителей, участвовавших в избиении педагога, возбудили уголовное дело о «хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Доследственную проверку инцидента в лицее начали также в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Кабардино-Балкарии. Следователи предварительно установили, что драка была устроена по инициативе одного из учеников, «испытывавшего неприязненные отношения к учителю истории».
Педагога вызвали «на разговор» во время урока и начали его избивать на стоянке возле учебного заведения.
«Учитель с целью пресечь избиение достал хранившийся в его автомашине травматический пистолет и несколько раз выстрелил», — уточнили «Ъ» в следственном управлении.
Дело о перестрелке в лицее № 2 взяла на контроль и прокуратура республики. По данным надзорного ведомства, 27 ноября родственник ученика восьмого класса вместе с другом, «находясь в школе, стали наносить учителю телесные повреждения», педагог, в свою очередь, совершил выстрелы из травматического оружия «с целью самообороны». В результате одному из нападавших были «причинены повреждения, не представляющие опасности для жизни».
Как сообщается на официальном сайте прокуратуры КБР, в связи со случившимся в учебном заведении будет проведена проверка действий «всех должностных лиц, ответственных за безопасное нахождение несовершеннолетних учащихся в общеобразовательной организации, дана оценка законности ношения и хранения травматического оружия, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования».
Александра Ларинцева, Пятигорск