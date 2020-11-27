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19:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

Избиение темнокожего продюсера полицейскими в Париже шокировало Макрона и Францию

Во Франции разгорается новый скандал вокруг полицейского насилия и отношения правоохранительных органов к меньшинствам. Его причиной стало жестокое избиение полицейскими темнокожего музыкального продюсера в его собственной студии в Париже.

В прошлом году в Париже и других французских городах бушевали протесты Black Lives Matter. Сейчас полицейских вновь обвиняют в расовом насилии | Источник: AFP 2020

На видео с внутренней камеры наблюдения, опубликованном в четверг сайтом Loopsider, видно, как трое полицейских входят в музыкальную студию. Судя по кадрам, в этот момент они пытаются задержать продюсера Мишеля Зеклера, который хочет зайти в помещение. Во время борьбы полицейские избивают его руками, ногами и дубинками. Затем группа людей, находившихся в студии, выталкивает полицейских за дверь, после чего те применяют светошумовую и дымовую гранаты. Зеклер также утверждает, что во время избиения он неоднократно подвергался оскорблениям на расовой почве.

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Представитель офиса президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что тот шокирован кадрами избиения продюсера. Макрон также обсудил инцидент с министром внутренних дел страны.

В полиции после публикации видео заявили, что правоохранители пытались арестовать продюсера за нахождение на улице без маски, однако он скрылся в студии.

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Как передает агентство Рейтер, Зеклер признал, что в нарушение существующих во Франции карантинных ограничений шел по улице без маски и хотел зайти в студию, чтобы избежать штрафа.

Кадры избиения вызвали у французов крайне эмоциональную реакцию. Мэр Парижа Энн Идальго назвала действия полиции недопустимыми. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что полицейские «запятнали честь мундира» французской полиции, и добавил, что будет добиваться их увольнения.

Нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обвинил полицейских в расизме. «Невыносимые кадры, неприемлемое насилие. Скажите “нет” расизму!», — написал он в «Твиттере» рядом с фотографией окровавленного лица избитого продюсера.

Пострадавший, музыкальный продюсер Мишель Зеклер, изначально был задержан и обвинен в сопротивлении аресту. Однако после появления видео дело против него было прекращено. Как передает агентство Франс пресс, в отношении полицейских начато расследование. Они временно отстранены от службы.

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В четверг, подавая жалобу на действия полицейских, Зеклер заявил, что «просто хочет, чтобы эти три человека ответили по закону».

Обвинения в жестокости

В последнее время французскую полицию все чаще обвиняют в применении чрезмерной силы. На этой неделе был разогнан импровизированный лагерь мигрантов на Площади Республики в центре Парижа. Сотрудники правоохранительных органов действовали достаточно жестко, операция закончилась столкновениями с мигрантами и защищавшими их активистами.

Полицейские демонтировали около 500 палаток, в которых находились мигранты. Министр внутренних дел Дарманен написал в «Твиттере», что находит некоторые снятые на видео сцены шокирующими и потребует от подчиненных полного отчета.

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