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18:44 (мск), источник: Коммерсантъ

В Иране убит ведущий физик-ядерщик

Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит в провинции под Тегераном, сообщает агентство ISNA со ссылкой на Минобороны Ирана. Он занимал пост руководителя организации исследований и инноваций при министерстве.

Источник: Официальный сайт аятоллы Хаменеи

Машину ученого расстреляли в районе города Дамовенд. В ходе покушения могли погибнуть еще три или четыре человека. Телохранитель физика также был тяжело ранен. Очевидцы сообщили о взрыве на месте происшествия.

Арабский телеканал «Аль-Алам» сообщил, что подозрения в убийстве падают на израильские спецслужбы.

Ранее «Мосад» уже предпринимал попытку совершить покушение на Мохсена Фахризаде.

Мохсен Фахризаде возглавлял секретный проект «Амад», который занимался разработкой и испытанием ядерной боеголовки для баллистической ракеты. В западном разведсообществе считают, что он работал над проектом по созданию ядерной бомбы. В Тегеране неоднократно заявляли, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер.

За последние девять лет в Иране были убиты еще четыре физика-ядерщика.

В январе 2010 года в результате теракта в Тегеране погиб Масуд Али Мохаммади — профессор столичного Университета имени имама Хусейна. Взрывное устройство было закреплено на припаркованном рядом с его автомобилем мотоцикле.

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В ноябре 2010 года в иранской столице были совершены покушения еще на двух ученых — преподавателей университета Бехешти. В результате профессор Маджид Шахрияри погиб, специалист в области лазерной физики Ферейдун Аббаси Давани получил ранения.

В январе 2012 года во время взрыва на востоке Тегерана погиб сотрудник ядерного центра Натанз Мостафа Ахмади Роушан. Двое неизвестных, передвигавшихся на мотоцикле, бросили в салон его автомобиля взрывное устройство, после чего скрылись.

Ответственность за эти преступления Тегеран возложил на израильские и американские спецслужбы.

Марианна Беленькая, Мария Рудницкая

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