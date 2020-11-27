В Иране убит ведущий физик-ядерщик

18:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Машину ученого расстреляли в районе города Дамовенд. В ходе покушения могли погибнуть еще три или четыре человека. Телохранитель физика также был тяжело ранен. Очевидцы сообщили о взрыве на месте происшествия.
Ранее «Мосад» уже предпринимал попытку совершить покушение на Мохсена Фахризаде.
Мохсен Фахризаде возглавлял секретный проект «Амад», который занимался разработкой и испытанием ядерной боеголовки для баллистической ракеты. В западном разведсообществе считают, что он работал над проектом по созданию ядерной бомбы. В Тегеране неоднократно заявляли, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер.
В январе 2010 года в результате теракта в Тегеране погиб Масуд Али Мохаммади — профессор столичного Университета имени имама Хусейна. Взрывное устройство было закреплено на припаркованном рядом с его автомобилем мотоцикле.
В ноябре 2010 года в иранской столице были совершены покушения еще на двух ученых — преподавателей университета Бехешти. В результате профессор Маджид Шахрияри погиб, специалист в области лазерной физики Ферейдун Аббаси Давани получил ранения.
В январе 2012 года во время взрыва на востоке Тегерана погиб сотрудник ядерного центра Натанз Мостафа Ахмади Роушан. Двое неизвестных, передвигавшихся на мотоцикле, бросили в салон его автомобиля взрывное устройство, после чего скрылись.
Ответственность за эти преступления Тегеран возложил на израильские и американские спецслужбы.
Марианна Беленькая, Мария Рудницкая