Суд принял решение по участникам секты «Свидетелей Иеговы»

«Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (“Организация деятельности экстремистской организации”) Чернышева Ю. Е., Комарова В. В., Чайковского И. С., судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 января 2020 года», — говорится в сообщении.
В отношении еще одного фигуранта уголовного дела — Закаряна В. П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации»), срок задержания продлен на 72 часа.
О задержании в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации нескольких организаторов и участников управленческого центра «Свидетелей Иеговы» стало известно 24 ноября.
По версии следствия, с июня 2019 года группа лиц, зная о вступившем в силу решении Верховного суда, организовала на северо-востоке Москвы работу подразделения указанной организации. Сборы проходили в квартире дома по Челюскинской улице. Они изучали религиозную литературу и вербовали новых участников.