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18:58 (мск), источник: RNS

Суд принял решение по участникам секты «Свидетелей Иеговы»

Пресненский суд не стал избирать меру пресечения в виде заключения под стражу участникам секты «Свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ), передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда. Их отправили под домашний арест.

Источник: AP 2020

«Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (“Организация деятельности экстремистской организации”) Чернышева Ю. Е., Комарова В. В., Чайковского И. С., судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 января 2020 года», — говорится в сообщении.

В отношении еще одного фигуранта уголовного дела — Закаряна В. П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации»), срок задержания продлен на 72 часа.

О задержании в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации нескольких организаторов и участников управленческого центра «Свидетелей Иеговы» стало известно 24 ноября.

По версии следствия, с июня 2019 года группа лиц, зная о вступившем в силу решении Верховного суда, организовала на северо-востоке Москвы работу подразделения указанной организации. Сборы проходили в квартире дома по Челюскинской улице. Они изучали религиозную литературу и вербовали новых участников.

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