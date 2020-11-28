03:27 (мск), источник: РИА Новости
В двух европейских странах сообщили о вспышках птичьего гриппа
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Бельгии и Норвегии зафиксированы вспышки птичьего гриппа.
Как сообщает NRK, инфекцию выявили у дикой птицы в норвежском регионе Ругаланд.
Руководитель отдела здоровья животных Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов
«Риск заражения людей очень низкий», — подчеркнул чиновник.
Это означает, что их нужно будет держать в закрытых помещениях, чтобы не допустить заражения.
«Мы просим, чтобы никто не прикасался к больным и мертвым птицам, так как они могут содержать другие инфекционные вещества, такие как сальмонелла», — предупредил Тронеруд.
Также о вспышке птичьего гриппа сообщили в Бельгии.
По информации Reuters, в приграничном с Францией городе Менене от вируса погибли около 600 птиц. Еще 151 тысяча была уничтожена в рамках борьбы с распространением инфекции.