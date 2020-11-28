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03:27 (мск), источник: РИА Новости

В двух европейских странах сообщили о вспышках птичьего гриппа

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Бельгии и Норвегии зафиксированы вспышки птичьего гриппа.

Источник: AP 2020

Как сообщает NRK, инфекцию выявили у дикой птицы в норвежском регионе Ругаланд.

Руководитель отдела здоровья животных Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов Оле-Херман Тронеруд призвал сообщать в случае находки мертвых птиц. Это нужно для проверки на наличие инфекций.

«Риск заражения людей очень низкий», — подчеркнул чиновник.

В некоторых частях страны для домашней птицы будет введен «комендантский час».
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Это означает, что их нужно будет держать в закрытых помещениях, чтобы не допустить заражения.

«Мы просим, ​​чтобы никто не прикасался к больным и мертвым птицам, так как они могут содержать другие инфекционные вещества, такие как сальмонелла», — предупредил Тронеруд.

Также о вспышке птичьего гриппа сообщили в Бельгии.

По информации Reuters, в приграничном с Францией городе Менене от вируса погибли около 600 птиц. Еще 151 тысяча была уничтожена в рамках борьбы с распространением инфекции.

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