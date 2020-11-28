02:48 (мск), источник: BBC News Русская служба
В Дании закопали миллионы зараженных норок. Теперь их хотят откопать
Датская оппозиционная партия призвала власти вырыть норок, которые после их массового забоя были захоронены
Теперь опасения вызывают два места массовых захоронений — одно из них находится неподалеку от озера, которое используется для купания, а другое — поблизости от источника питьевой воды.
Новый министр сельского хозяйства Расмус Прен заявил, что поддерживает идею об эксгумации норок и их сожжении. Но, по его словам, для этого потребуется разрешение агентства по окружающей среде.
Предыдущий аграрный министр Могенс Йенсен ушел в отставку на прошлой неделе
По информации издания DR News, было убито 11 из 17 млн животных.
Правительство признало, что уничтоженье норок было проведено плохо. Масла в огонь также добавила новость о том, что захороненные животные начали появляться на поверхности
«У нас здесь два поколения искусных фермеров, разводивших норок — отец и сын, которые за очень короткое время лишились дела всей жизни и… это далось им нелегко. Мне жаль», — сказала она, вытирая слезы.
В эфире телеканала TV2 эксперты в области права сообщили, что правительство приступило к массовому уничтожению животных, не заручившись оценкой того, как это скажется на окружающей среде.
Оппозиционная партия Венстре считает, что норок нужно откопать и поместить в контейнеры с навозом, так как этот метод более безопасный.
Министр по вопросам окружающей среды Леа Вермелин обратилась к парламенту на специальной сессии, созванной
Она признала, что решение о массовом захоронении животных было ошибочным, более безопасным для окружающей среды было бы их сожжение, но
Депутат от Социалистической народной партии Сигна Мунк сказала, что захоронения норок это бомба замедленного действия для окружающей среды, и их необходимо убрать.
Глава ассоциации производителей норок Таге Педерсен расскзал, что уничтожение животных стало приговором для датских заводчиков. В этой индустрии там работают примерно 6 тыс. человек.
Всего в Дании — около 1,1 тыс. норковых звероферм. Власти пока не сообщили, как они будут компенсировать потери производителей.