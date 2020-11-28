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16:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Замглавы Новоуральска был застрелен на охоте

Заместитель главы Новоуральска (Свердловская область) Михаил Черницкий сегодня ночью был застрелен на охоте, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе регионального СКР.

«Алапаевским следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время по делу назначены необходимые судебные экспертизы. Орудие, из которого был произведен выстрел, изъято», — рассказали в ведомстве.

Михаил Черницкий был назначен заместителем главы Новороуральского городского округа в августе 2019 года. Ранее работал в администрации Новоуральска, а также занимал должность заместителя начальника Свердловского отделения «Сбербанка».

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