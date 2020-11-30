Оставивший детей в Шереметьево мужчина получил год и три месяца колонии

В конце января прилетевший из Комсомольска-на-Амуре мужчина оставил в «Шереметьево» двух сыновей с рюкзаком, где были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья, пообещав забрать их позже.
Через пару часов мужчина один улетел в Ростов-на Дону. Затем он уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице. Следствие также установило, что днем ранее мужчина с помощью банковского мобильного приложения похитил у своей знакомой 100 тысяч рублей.
«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и п. “г” ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Суд приговорил мужчину к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Добавляется, что приговор в законную силу не вступил.