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11:35 (мск), источник: ТАСС

Суд продлил домашний арест топ-менеджеру банка «Траст» Хабарову до 8 марта

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста топ-менеджеру банка «Траст» Михаилу Хабарову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Слащев.

Источник: AP 2020

«Суд продлил моему подзащитному срок домашнего ареста до 8 марта», — сообщил защитник.

В октябре Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до конца ноября. Уголовное дело было передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ. 10 ноября Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о смягчении меры пресечения Хабарову на домашний арест.

Банкир обвиняется по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Хабаров вину не признает и считает, что с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт, который его оппонент превратил в уголовное разбирательство.

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