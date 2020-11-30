11:35 (мск), источник: ТАСС
Суд продлил домашний арест топ-менеджеру банка «Траст» Хабарову до 8 марта
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста
«Суд продлил моему подзащитному срок домашнего ареста до 8 марта», — сообщил защитник.
В октябре Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до конца ноября. Уголовное дело было передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ. 10 ноября Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о смягчении меры пресечения Хабарову на домашний арест.
Банкир обвиняется по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Хабаров вину не признает и считает, что с Богатиковым у него