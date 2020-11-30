Суд продлил арест Ивану Сафронову до 7 марта

Адвокат Иван Павлов на вопрос журналистов о состоянии Ивана Сафронова ответил: «Как может себя чувствовать человек, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления, невиновный человек? И, вдобавок, который еще не понимает, в чем его обвиняют?». По словам защитника, следствие продолжает скрывать от господина Сафронова улики. На заседании оно не представило ничего нового, уточнил адвокат.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приставы не пустили журналистов в здание суда. Туда не пускали тех, у кого нет повестки, также было объявлено, что из представителей СМИ «не аккредитован никто». Девушку Ивана Сафронова Ксению Миронову и его сестру Ирину позднее пустили на оглашение решения.
За Ивана Сафронова поручительства подписали 388 человек.
Среди них представители СМИ — главный редактор «Ъ» Владимир Желонкин, главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров, главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и др., а также актриса, соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин и т. д.
Ивана Сафронова арестовали 7 июля, его обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ). Доступа к гостайне он не имел ни работая в СМИ, ни в «Роскосмосе». По версии ФСБ, в 2017 году он якобы передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Подробности обвинения следствие разъяснить отказалось. Свою вину Сафронов не признает.