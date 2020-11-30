17:27 (мск), источник: Коммерсантъ
За оставленных детей в аэропорту наказали разлукой
Виктора Гаврилова приговорили к году и трем месяцам колонии.
Приговором суда завершилась резонансная история с оставленными отцом в аэропорту Шереметьево двумя мальчиками из
Прогремевшая на всю страну история о двух братьях, оставленных в московском аэропорту Шереметьево, произошла в середине января. Чуть ранее Виктор Гаврилов, находясь в
Получив крупную сумму, Виктор Гаврилов вместе с сыновьями — восьмилетним Владиславом и пятилетним Иваном — выехал в Хабаровск, откуда вылетел в Москву.
В ходе судебного разбирательства подсудимый сообщил, что у него была договоренность о работе и работодатель обещал помочь с жильем и детским садом для детей.
Но по прилете выяснилось, что работодатель не вышел на связь. Виктор Гаврилов не знал, что делать, растерялся и в итоге, как он говорит, решил оставить детей в аэропорту. Он дал им часы и записку и сказал подойти к сотрудникам аэропорта и отдать им записку, когда часы покажут нужное время. В записке содержалась просьба поместить детей в приют и не разлучать. Также отец обещал их вскоре забрать. Сам он тем временем сел на самолет и улетел в
В отношении своих детей вину не признаю: ни в какой опасности я их не оставлял. Детей очень люблю и всегда буду любить. Я никогда не употреблял спиртное и наркотики, все время работал. Если есть возможность, прошу меня отпустить на свободу.
Тем не менее суд пришел к выводу, что аэропорт — это место повышенной опасности: там есть эскалаторы, движущиеся ленты для багажа, лифты.
Все это представляет непосредственную опасность для детей, которые находятся без сопровождения взрослых. По совокупности за заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению по малолетству (ст. 125 УК РФ), и кражу (ч. 3 ст. 158 УК РФ) Виктора Гаврилова приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Мальчики в настоящее время живут с матерью Ольгой Шереметьевой. С Виктором Гавриловым она в разводе. Причем, по словам госпожи Шереметьевой, после развода он два года не давал ей видеться с детьми.
Отца уже ограничили в родительских правах на шесть месяцев, в дальнейшем мать мальчиков через суд будет добиваться лишения его родительских прав.
Приговор в законную силу еще не вступил. По словам адвоката Натальи Мануиловой, сторона защиты определится с обжалованием после того, как посоветуется с осужденным. В любом случае, поскольку осужденному зачтется время, проведенное в СИЗО с января, сидеть ему осталось не больше четырех месяцев.
Вера Овсянникова, Комсомольск-на-Амуре