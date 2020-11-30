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17:27 (мск), источник: Коммерсантъ

За оставленных детей в аэропорту наказали разлукой

Виктора Гаврилова приговорили к году и трем месяцам колонии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Приговором суда завершилась резонансная история с оставленными отцом в аэропорту Шереметьево двумя мальчиками из Комсомрольска-на Амуре. Виктор Гаврилов осужден на год и три месяца колонии общего режима. Сторона защиты вскоре определится с обжалованием.

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре 30 ноября признал Виктора Гаврилова виновным в оставлении двоих сыновей в опасности.

Прогремевшая на всю страну история о двух братьях, оставленных в московском аэропорту Шереметьево, произошла в середине января. Чуть ранее Виктор Гаврилов, находясь в Комсомольске-на-Амуре, совершил кражу 100 тыс. руб. у своей знакомой: воспользовался ее телефоном и с помощью онлайн-банкинга перевел средства с ее карты на свою. В дальнейшем он пытался доказать, что женщина сама одолжила ему деньги. Однако позже признал вину в этом эпизоде.

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Получив крупную сумму, Виктор Гаврилов вместе с сыновьями — восьмилетним Владиславом и пятилетним Иваном — выехал в Хабаровск, откуда вылетел в Москву.

В ходе судебного разбирательства подсудимый сообщил, что у него была договоренность о работе и работодатель обещал помочь с жильем и детским садом для детей.

Но по прилете выяснилось, что работодатель не вышел на связь. Виктор Гаврилов не знал, что делать, растерялся и в итоге, как он говорит, решил оставить детей в аэропорту. Он дал им часы и записку и сказал подойти к сотрудникам аэропорта и отдать им записку, когда часы покажут нужное время. В записке содержалась просьба поместить детей в приют и не разлучать. Также отец обещал их вскоре забрать. Сам он тем временем сел на самолет и улетел в Ростов-на-Дону, откуда добрался до Батайска. Уже там он услышал в новостях, что против него возбуждено уголовное дело за оставление детей в опасности, и сам пришел в полицию.

В отношении своих детей вину не признаю: ни в какой опасности я их не оставлял. Детей очень люблю и всегда буду любить. Я никогда не употреблял спиртное и наркотики, все время работал. Если есть возможность, прошу меня отпустить на свободу.
Виктор Гаврилов
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Тем не менее суд пришел к выводу, что аэропорт — это место повышенной опасности: там есть эскалаторы, движущиеся ленты для багажа, лифты.

Все это представляет непосредственную опасность для детей, которые находятся без сопровождения взрослых. По совокупности за заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению по малолетству (ст. 125 УК РФ), и кражу (ч. 3 ст. 158 УК РФ) Виктора Гаврилова приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Мальчики в настоящее время живут с матерью Ольгой Шереметьевой. С Виктором Гавриловым она в разводе. Причем, по словам госпожи Шереметьевой, после развода он два года не давал ей видеться с детьми.

Сыновья вернулись к ней только после той самой поездки в Москву.

Отца уже ограничили в родительских правах на шесть месяцев, в дальнейшем мать мальчиков через суд будет добиваться лишения его родительских прав.

Приговор в законную силу еще не вступил. По словам адвоката Натальи Мануиловой, сторона защиты определится с обжалованием после того, как посоветуется с осужденным. В любом случае, поскольку осужденному зачтется время, проведенное в СИЗО с января, сидеть ему осталось не больше четырех месяцев.

Вера Овсянникова, Комсомольск-на-Амуре

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