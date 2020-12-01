00:28 (мск), источник: РБК
Лаборатория обратилась к силовикам из-за поддельных справок о COVID
Служба безопасности «Гемотеста» обратилась в правоохранительные органы
«Предполагаем, что подделка справок [c результатами тестов на] COVID-19 началась после того, как правительство обязало работодателей тестировать своих сотрудников, — вырос спрос. Схем мошенничества достаточно много, и мы надеемся, что силовики начнут пресекать данную деятельность», — добавила она.
Лисовец напомнила, что информация от компании доступна только на ее официальном сайте.
«Очень жаль, что пострадала не только наша репутация, но и нанесен ущерб нашим пациентам. Мы также знаем, что от преступной деятельности подобных сервисов страдают и другие компании, в том числе медицинские лаборатории, проводящие тестирование на COVID-19», — сказала представитель компании.
Daily Storm сообщил, что проверку ситуации начало МВД, РБК направил запрос в
О том, что в интернете продавали поддельные тесты на COVID-19, в сентябре сообщил Daily Storm. По его информации, мошенники за 2,5 тыс. руб. обещали выдать официальный документ с
Получив справку, авторы материала выяснили, что она поддельная: документ сделали по шаблону образца, размещенного на сайте «Гемотеста». На справке стояли две печати. Одна была настоящая, а другая — рисунок, напечатанный на цветном принтере, говорилось в статье. В правом верхнем углу документа находился