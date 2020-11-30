Источники сообщили об убийстве командира КСИР в Ираке

По предварительным данным, Шахдан был убит вместе с тремя защищавшими его военнослужащими.
Также есть неподтвержденные данные о том, что удар был нанесен беспилотником, сообщает «РИА Новости».
При этом источники ливанского телеканала Al-Mayadeen опровергли информацию о гибели Шахдана.
27 ноября стало известно об убийстве руководителя организации исследований и инноваций минобороны Ирана Мохсена Фахризаде в результате покушения. Перед его автомобилем прогремел взрыв, затем произошла перестрелка между охранниками ученого и нападавшими. Фахризаде умер в больнице. Тегеран назвал инцидент терактом.
2 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в ходе которого был убит генерал КСИР Касем Сулеймани. Он командовал спецподразделением «Аль-Кудс», организующим операции иранских вооруженных сил за рубежом. Спецподразделение было признано в США террористической организацией.
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