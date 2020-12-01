00:51 (мск), источник: РИА Новости
Умерла народная артистка РСФСР Дзерасса Туганова
МОСКВА — РИА Новости. Народная артистка РСФСР, артистка цирка Дзерасса Туганова скончалась на 92-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает
«Российская государственная цирковая компания с глубоким прискорбием извещает, что сегодня на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась народная артистка РСФСР Дзерасса Туганова», — сказано в сообщении.
Туганова родилась в 1929 году в семье известного циркового артиста и наездника Михаила Туганова и воздушной гимнастки Нины Никитас. В 1951 году начала выступать в труппе своего отца, а в 1962 году создала новую труппу
Она руководила цирковой конной труппой «Иристон» 30 лет и оставила манеж в 1990 году. Туганова привнесла в искусство джигитовки фирменную эстетику, а номер со статной наездницей в белоснежном платье на белом скакуне в окружении десяти горцев в черных бурках, исполнявших трюки, признан классикой отечественного цирка.
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