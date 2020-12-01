07:38 (мск), источник: ТАСС
Роскосмос создал ревизионную группу для контроля стройки на космодроме Восточный
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Роскосмос создал
«Создана постоянно действующая
Контроль за стройкой осуществляется при помощи спутников, аэрофотосъемки. С августа на космодроме постоянно находятся исполнительный директор Роскосмоса по капитальному строительству и техническому перевооружению отрасли, директор департамента координации работ по строительству космодрома Восточный и другие представители госкорпорации. Они оперативно решают проблемные вопросы и контролируют строительные работы.
Каждый месяц стройку посещает гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и проводит на Восточном совещания с представителями города Циолковского, МВД, МЧС России, ФМБА и прокуратуры космодрома Восточный.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила об аресте главы космического центра «Восточный» Романа Бобкова. Следствие обвиняет его вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного
Позже в Роскосмосе сообщили, что Рогозин уволил гендиректора ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Евгения Рогозу и объявил выговоры гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову и главному инженеру этой организации Владимиру Жуку. На прошлой неделе Охлопков был уволен. 25 ноября Благовещенский городской суд Амурской области сообщил об аресте Жука.
В пятницу и. о. гендиректора ЦЭНКИ был назначен Руслан Мухамеджанов. Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, новым главой дирекции космодрома Восточный вместо уволенного Евгения Рогозы назначен Андрей Новиков.