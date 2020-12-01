В России за сутки умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 569

Больше всего умерших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 85 человек (5517), Москве — 76 (8978) и Ростовской области — 25 (1351).
Число новых случаев заражения за сутки составило 26 402 в 85 регионах. Накануне было выявлено 26 338 заболевших (меньше на 0,24%).
Общее число зараженных достигло 2 322 056.
Выздоровели 24 763 человек (сутками ранее — 17 247), за все время — 1 803 467 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире превысило 63 млн. На первом месте по числу заболевших США (13,5 млн), на втором Индия (9,5 млн), на третьем — Бразилия (6,3 млн). Россия занимает четвертое место.
По мнению специалистов ВОЗ, чтобы остановить распространение коронавируса, необходимо привить около 60−70% населения. При этом в организации отмечали, что только вакцина остановить вирус не сможет.