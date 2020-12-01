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11:09 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 569

За последние сутки в России умерли 569 человек — это максимум с начала пандемии. Это на 201 человека больше, чем накануне — 368 (54,62%). Общее число скончавшихся достигло 40 464.

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Источник: Агентство «Москва»
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В России умерло рекордное число пациентов с COVID-19 за сутки

Больше всего умерших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 85 человек (5517), Москве — 76 (8978) и Ростовской области — 25 (1351).

Число новых случаев заражения за сутки составило 26 402 в 85 регионах. Накануне было выявлено 26 338 заболевших (меньше на 0,24%).

Общее число зараженных достигло 2 322 056.

Больше всего новых случаев в регионах:

  • Москва — 6524 (за все время 612 248),
  • Санкт-Петербург — 3697 (129 604),
  • Московская область — 1104 (112 130),
  • Нижегородская область — 462 (54 947),
  • Республика Карелия — 427 (15 540).
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Выздоровели 24 763 человек (сутками ранее — 17 247), за все время — 1 803 467 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире превысило 63 млн. На первом месте по числу заболевших США (13,5 млн), на втором Индия (9,5 млн), на третьем — Бразилия (6,3 млн). Россия занимает четвертое место.

По мнению специалистов ВОЗ, чтобы остановить распространение коронавируса, необходимо привить около 60−70% населения. При этом в организации отмечали, что только вакцина остановить вирус не сможет.

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