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16:56 (мск), источник: РБК

Задержанный в Татарстане мужчина признался в убийстве 26 пенсионерок

Убийца нападал на женщин в возрасте от 75 до 90 лет. Он убивал их, представляясь сотрудником управляющей компании. После убийства он забирал из квартир ювелирные ценности и деньги.

Источник: ГУ МВД

38-летний мужчина, задержанный в Татарстане, дал признательные показания по делам об убийстве 26 пожилых женщин. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Убийства происходили с 2011 по 2012 год, преступления были зарегистрированы на территории 12 регионов в Приволжском, Центральном и Уральском федеральных округах. Следователи установили, что все преступления совершались одним и тем же лицом.

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«Установлен 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Мужчина, работающий слесарем, ранее судим в 2009 году за кражу. Тагиров задержан по подозрению в совершении указанных преступлений. В настоящее время подозреваемый дает признательные показания», — сообщили в Следственном комитете.

Преступник нападал исключительно на одиноких престарелых женщин, возраст жертв варьировался от 75 до 90 лет, сообщает «РБК Татарстан». Местные СМИ сообщают, что всего на счету маньяка могло быть до 32 убийств. Как следует из видео допроса задержанного, он входил в доверие к пожилым женщинам, представляясь сотрудником управляющей компании.

Первое убийство в 2011 году было совершено на проспекте Ямашева в Казани. Убийства сопровождались ограблениями: из квартир убийца выносил ювелирные украшения, деньги и другие ценности. Большая часть преступлений была совершена в Казани, но схожие преступления фиксировались в Марий Эл, Чувашии, Челябинской области, Перми и Башкирии. За сведения, которые могли бы помочь в поимке убийцы, правоохранительные органы объявляли награду в 3 млн рублей.

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