16:33 (мск), источник: ТАСС
В СК опровергли информацию о проверке по высказываниям Навального
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ опроверг информацию о проверке по высказываниям Алексея Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А. Навального не соответствует действительности», — сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
По ее словам, «Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства». Она обратила внимание СМИ на необходимость «распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам».
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что московские следователи проводят проверку после высказываний блогера Алексея Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 27 апреля, в связи с которыми 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).