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20:05 (мск), источник: Ведомости

ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду с менеджерами из «Кэшбери»

Читинский суд заблокировал в социальной сети «ВКонтакте» группу, рекламировавшую выявленную Банком России финансовую пирамиду Antares Limited, связанную с бывшими менеджерами пирамиды «Кэшбери», рассказал в интервью ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Источник: РИА "Новости"

«Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне — развернули одновременно несколько “консультационных центров” в 16 регионах по привлечению “инвестиций”. Причем на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении небезызвестной “Кэшбери”» — заявил он.

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По словам Ляха, Antares Limited ведет свою деятельность из-за рубежа. После проведенного расследования ЦБ сообщил о компании с признаками растущей пирамиды прокуратуре.

ЦБ обратился в Генпрокуратуру и МВД с жалобой на деятельность «Кэшбери» осенью 2017 г.

Тогда Лях заявил, что это одна из самых крупных финансовых пирамид, обнаруженных регулятором за последние годы. Компания вела свою деятельность практически во всех регионах страны и принесла ущерб на 1−3 млрд руб.

Решение о блокировке двух сайтов «Кэшбери» было принято в ноябре того же года. После этого организация заявила о прекращении своей работы.

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