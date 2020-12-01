Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 1 декабряВсемирный день борьбы со СПИДом, "рождение" Шерлока Холмса, выход первого номера журнала Playboy и другие события этого дня
Фоторепортажи
10Прощание с Арменом Джигарханяном
50Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
20:48 (мск), источник: Ведомости

Число погибших в результате наезда автомобиля в ФРГ возросло до четырех

Число погибших в результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир возросло до четырех человек, сообщает немецкий портал Volksfreund со ссылкой на местное телевидение. По его данным, среди погибших есть ребенок.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

«По информации телевидения, на данный момент погибло четыре человека. Полиция подтвердила, что среди погибших есть ребенок. О возрасте ребенка ничего не известно», — сообщает издание.

По его словам, ранены как минимум 30 человек, в том числе среди них есть тяжело раненые.

Как сообщает посольство России в Германии в Facebook, сведений о российских гражданах среди пострадавших в результате данного инцидента нет. Российское посольство в Германии и генконсульство в Бонне находятся в тесном контакте с полицией.

Дипведомству известно, что наезд совершил 51-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь со скоростью в 70 км/ч по пешеходной зоне.

Ранее сообщалось о двух погибших и 10 раненых в результате наезда автомобиля.

Появилось видео с места наезда на пешеходов в Трире
Во время загрузки произошла ошибка.
20:56 (мск)© Ньюстюб
 С чего начиналась российская школа хоккея. Фотогалерея
В России за сутки от коронавируса умерли 569 человек
Лавров ответил на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье
ЦБ обнаружил финансовую пирамиду с менеджерами из «Кэшбери»
Китайский аппарат «Чанъэ-5» совершил посадку на поверхность Луны
Ледовый дворец в Санкт-Петербурге закрыли после концертов Басты
В зоопарке Таллина шимпанзе сам убрал вольер и помыл окна
«Локомотив» играет с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов (трансляция)
Фото дня: кашмирская женщина и «кангри»
Здоровье
Ученые поняли, почему женщины легче переносят COVID-19 Дело в гормональных особенностях.
Авто
Новый кроссовер Mazda CX-30 – состоялась презентация Компания Mazdа выводит на российский рынок стильную новинку
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Жена эффектного Султана Сулеймана в реальной жизни (фото)
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Эксперт рассказал о новой системе наказаний водителей
Популярные темы на «Детях»
Как вы изменились, уехав из России в Европу.США,другие страны?? 402
из госпиталя прямиком на маникюр 347
Как бы крышей не поехать( 259
Анонимный клуб ! по обмену рецептами 218
Леди
Что дарить мужчинам на Новый год: 22 бюджетные идеи Подсказываем, чего хотят мужчины
Новости партнеров
Как выглядит восьмая жена Дмитрия Киселева
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Жена эффектного Султана Сулеймана в реальной жизни (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь