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20:51 (мск), источник: ТАСС

Автомобиль посольства России подорвался в Кабуле

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Автомобиль посольства России в Афганистане во вторник подорвался в Кабуле на самодельном взрывном устройстве, сотрудники получили легкую контузию. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: Reuters

«1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства, находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию», — информировала дипломат.

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В комментарии отмечается, что «по предварительной оценке, объектом тератаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан».

По словам Захаровой, посольство России в Афганистане предпринимает дополнительные меры по повышению защищенности своего персонала.

«Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства», — сообщила дипломат.

Захарова подчеркнула, что РФ требует от афганской стороны «провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в Афганистане».

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