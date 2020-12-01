21:59 (мск), источник: RNS
Въехавший в толпу в Трире был пьян
Немецкие власти не считают наезд на пешеходов в Трире террористическим актом, совершивший наезд водитель был пьян. Об этом сообщил в ходе
«Мужчина был пьян (1,4 промилле в крови). О мотивах этого человека ничего прояснить не удалось. Нет никаких свидетельств политического или религиозного основания его поступка. В ходе расследования будет проведена психиатрическая экспертиза», — говорится в заметке.
Уточняется, что совершившего наезд зовут Бернд Вальтер Вайнманн, ему 51 год. Он является выходцем из района
По последним данным полиции, в результате наездка на пешеходов погибли четыре человека, пострадали 15. Инцидент произошел около 14:00 (16:00 мск) недалеко от античных ворот