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21:59 (мск), источник: RNS

Въехавший в толпу в Трире был пьян

Немецкие власти не считают наезд на пешеходов в Трире террористическим актом, совершивший наезд водитель был пьян. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции прокурор города, пишет газета Der Tagesspiegel.

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фотографий

«Мужчина был пьян (1,4 промилле в крови). О мотивах этого человека ничего прояснить не удалось. Нет никаких свидетельств политического или религиозного основания его поступка. В ходе расследования будет проведена психиатрическая экспертиза», — говорится в заметке.

Уточняется, что совершившего наезд зовут Бернд Вальтер Вайнманн, ему 51 год. Он является выходцем из района Трир-Саарбург. Автомобиль, на котором он въехал в толпу, был взят в аренду; хозяин машины тоже был гражданином Германии.

По последним данным полиции, в результате наездка на пешеходов погибли четыре человека, пострадали 15. Инцидент произошел около 14:00 (16:00 мск) недалеко от античных ворот Порта-Нигра — символа города Трир. При задержании водитель оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

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