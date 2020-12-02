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17:49 (мск), источник: РБК

Интерпол предупредил о планах криминала подделать вакцины от COVID

Мир по мере начала массовой вакцинации и возобновления авиасообщения может столкнуться с действиями преступных группировок, занимающихся продажей поддельных препаратов и тестов. Уведомление об этом Интерпол разослал в 194 страны.

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Источник: РИА "Новости"

Преступные группировки по всему миру готовы извлечь выгоду из массовой вакцинации от COVID-19, в том числе фальсифицировать препараты. Предупреждение об этом выпустила Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

Уведомление было направлено правоохранительным органам всех 194 стран-участниц организации. Ему был присвоен «оранжевый» статус (orange notice) — он означает, что непосредственной угрозе подвергаются жизнь и здоровье людей, а все страны, получившие его, должны оперативно предоставлять все имеющиеся у них сведения для проведении оперативных мероприятий Интерпола.

В тексте есть предупреждение, что «вакцины — главная цель организованной преступности».

«Пока правительства готовятся к внедрению вакцин, преступные организации планируют внедриться в цепочки поставок или нарушить их», — заявил генсек Интерпола Юрген Шток.

Основной угрозой, пишут эксперты Интерпола, является создание поддельных препаратов и их продажа через фейковые сайты. Организация уже зафиксировала серию преступлений, связанных с использованием поддельных вакцин. Она также не исключает всплеска мошенничеств с поддельными тестами на коронавирус. Этому будет способствовать возобновление международного авиасообщения.

Отдельный риск представляют собой киберугрозы. Отдел по борьбе с киберпреступностью Интерпола проанализировал около 3 тыс. интернет-ресурсов, связанных с мошенническими интернет-аптеками, подозреваемыми в продаже фальшивых лекарств и поддельного медицинского оборудования. На 1,7 тыс. из них были обнаружены вредоносные программы, фишинговые ссылки и средства рассылки спама.

В середине ноября Росздравнадзор уведомил, что в Москве найдены контрафактные препараты, предназначенные для лечения коронавирусной инфекции, а также незарегистрированные лекарства турецкого производства. Общая стоимость конфискованного составила 2 млн руб.

Еще одна криминальная история, о которой стало известно в сентябре, была связана с поддельными справками о тестах на COVID-19. Мошенники продавали их онлайн за 2,5 тыс. руб. Лаборатория «Гемотест» была вынуждена изменить форму справки об анализе на коронавирус, чтобы справиться с преступниками.

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