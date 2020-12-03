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11:07 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 28 145 заразившихся коронавирусом. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 28 145, что является максимумом с начала пандемии. Общее количество инфицированных выросло до 2 375 546, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

COVID-19: Новые случаи
США
11:18 (мск)7750 случаев COVID‑19 выявили в Москве за сутки
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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1,2%.

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Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,2%), Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан, Республике Марий Эл (0,6%).

По данным оперштаба, число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 692 в Санкт-Петербурге, 1 193 — в Московской области, 481 — в Нижегородской области, 472 — в Республике Карелия, 399 — в Архангельской области.

В настоящее время в России болеют 474 088 человек.

Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 29 502, это максимум с начала пандемии. Всего уже выздоровел 1 859 851 человек. Согласно данным штаба, число вылечившихся за сутки пациентов вновь превысило количество заразившихся. Доля выздоровевших увеличилась до 78,3%.

За сутки выписаны по выздоровлению 2 940 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 034 — в Московской области, 593 — в Якутии, 502 — в Архангельской области, 485 — в Тюменской области.

Число летальных исходов за сутки возросло на 554 против 589 днем ранее. Всего от инфекции умерли 41 607 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба.

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