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19:11 (мск), источник: Интерфакс

Британская подлодка не смогла выйти на патрулирование из-за COVID-19

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU — Весь экипаж британской стратегической подводной лодки HMS Vengeance («Вендженс») эвакуирован с ее борта в связи со вспышкой коронавируса, сообщило в четверг издание The Sun, ссылаясь на источники.

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Источник: Royal Navy

Подлодка, оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками Trident II D5 («Трайдент»), должна была выйти с военно-морской базы Фаслейн в Шотландии для выполнения секретного задания, отметило издание.

При этом экипаж субмарины перед походом находился на карантине на базе. Однако в минувшую пятницу за несколько дней до выхода в море тест на коронавирус у одного из офицеров показал положительный результат. Еще десять подводников, показавших схожий результат или контактировавших с ним, спустя несколько часов были также отправлены на берег. Еще не менее десяти подводников были эвакуированы в понедельник. Оставшиеся 148 членов экипажа были сняты с подводной лодки в среду.

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На подлодку теперь планируется направить сменный экипаж.

По словам источников, «было бы катастрофой, если бы на борту такой подлодки во время похода произошла вспышка коронавируса». Предположительно, причиной вспышки могло стать то, что ее перед походом посетили военные инспекторы.

Британский королевский флот располагает четырьмя подводными лодками атомного ракетного базирования типа Vanguard («Вэнгард»). Каждая из них вооружена 16 ракетами Trident II D5. Они составляют основу стратегических ядерных сил Соединенного Королевства.

Одна из подлодок постоянно находится на патрулировании в море.

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