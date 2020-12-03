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20:20 (мск), источник: Daily Storm

Адвокат Михаила Ефремова: Рано просить о помиловании, когда у нас каждый день скандал!

Андрей Алешкин призвал общественность не множить домыслы, а лучше взять и поделиться своими мыслями, как помочь артисту.

Источник: Daily Storm

Осужденный за ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов этапирован в белгородскую ИК-4 «Алексеевка». Актер находится здесь уже третий день и помещен в карантинное отделение. После обучения он сможет выпекать хлеб или шить медицинские костюмы, а в свободное время играть в футбол и заниматься творчеством. Если, конечно, у него будет хватать на это сил. «Есть ли у него шансы на скорое освобождение? — переспрашивает адвокат артиста, кандидат юридических наук Андрей Алешкин. — А мы никогда не занимаемся бесперспективными делами. Да и вообще таких не бывает!».

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— Андрей, говорят, что Михаил Олегович уже должен быть в колонии. Поэтому мы хотели узнать, как у него дела и начал ли он осваиваться.

— А так и есть: он уже на месте. Его привезли туда еще 1 декабря, но как ему живется, наверное, сможет рассказать только он сам. Ну что может нравиться в колонии? Сейчас важнее другое: на подачу кассации остается не более двух месяцев. С какими-то бытовыми моментами разберется семья. Это касается и передач, и вещей… Мне кажется, близкие Михаила Олеговича сделают все, чтобы ему было комфортно!

— Вы сказали про кассацию. А когда будет это обжалование и что оно дает?

— Говоря простым языком, это выяснение того, какие права, по нашему мнению, были нарушены при рассмотрении его дела. Она подается на уже вступившее в силу решение суда, и я думаю, что мы сделаем это в самое ближайшее время.

— А как насчет прошения о помиловании?

— Помилование — это совсем другое, это исключительная компетенция президента. Но моя личная позиция — что подавать на него пока преждевременно.

Просто у нас постоянно какие-то скандалы, и я не уверен, что мы найдем у него понимание и снисхождение.
Андрей Алешкин
адвокат

— Скандалы? А какие именно?

— Да каждый день что-то происходит! То письма какие-то публикуют, то выступает бывший адвокат. Все это создает определенный информационный шум, который может повлиять на итоговое решение.

Поэтому я и полагаю, что это ходатайство стоит подать попозже. Есть смысл сделать это к 9 Мая или к какой-то другой знаковой дате.
Андрей Алешкин
адвокат

— Почему именно к знаковой?

— Потому что чаще всего это происходит перед какими-то большими праздниками. Хотя бывают и исключения, как в прошлом году. Но еще раз повторю: в ситуации с Михаилом Ефремовым исчерпаны далеко не все юридические инструменты защиты, и это наш запасной аэродром. А пока мы будем действовать в рамках вот этих еще не использованных возможностей.

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 — Как думаете, он сможет освободиться раньше срока?

— Вы знаете, в нашей жизни вообще нельзя ничего исключать — это первое. А во-вторых, у моих коллег, может, были и правильные посылы, но оформленные не на те постулаты, которые могли бы быть использованы в апелляционном порядке. Есть даже такая пословица: сколько юристов, столько и мнений. Каждый находит какие-то «запятые», которые позволяют его подзащитному выйти на свободу. К тому же мы никогда не занимаемся бесперспективными делами — и вообще, бесперспективных дел не бывает!

— А как часто вы сможете с ним общаться?

— По мере поручений со стороны семьи, друзей, ну и так далее… То есть когда возникает необходимость, потому что задача адвоката не развлекать, а защищать, хоть и кажется, что сейчас наша роль свелась совсем к другому.

— Это правда, что у него там нет ни мобильного телефона, ни выхода в интернет? Люди думают: «Ну как же, он такой известный артист, неужели для него не сделают поблажек?».

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— А это запрещено законом! И это нормально, что у него там нет связи. Это правило Уголовно-процессуального кодекса. Если он и может кому-то позвонить, то только по разрешению, но все это будут записывать и прослушивать.

— К чему я это спрашиваю… На его номер зарегистрирован Telegram-канал, который так и называется: «Михаил Ефремов». Интересно, кто его ведет?

— Если честно, я впервые слышу, что такой канал существует. К тому же ГУФСИН пресек бы подобную деятельность с вероятностью 100%. Поэтому я совершенно уверен, что это не Михаил Олегович. Может, это кто-то из его семьи?

Так что телефона у него точно нет. Как и особого положения, о котором пишут в средствах массовой информации. Он обычный заключенный, который начал отбывать наказание, назначенное ему судом, и продолжает это делать. Никаких инсинуаций, никаких гусей! Это выдумки, на которые не стоит вестись. ГУФСИН все контролирует. Он делает это жестко, четко, по регламенту.

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 — Вас очень задевает то, о чем сейчас пишут?

— Мне кажется, всем пора прекращать истерику на эту тему. Михаилу Олеговичу и так тяжело, а такие новости вредят ему еще больше. Кстати, я читаю не только все паблики и СМИ, но и комментарии пользователей, и очень благодарен людям за обратную связь. Поверьте, мы все видим, все анализируем и стараемся принимать свои решения, учитывая то, что говорит общественность! Надеюсь, что мы доживем до кассации без каких-либо инсинуаций.

Как сказал Александр Андреевич Добровинский в интервью одному из телеканалов, возможно, не все родственники артиста желают, чтобы Михаил Олегович оказался на свободе. Отсюда и эти бесконечные смены адвокатов: то приняли, то уволили, то снова приняли и опять уволили. Как я понимаю, существуют подводные течения, просто мы не можем об этом рассказывать. Поверьте, у нас очень сложная ситуация и нам очень сложно работать.

— Тогда что бы вам хотелось сказать по этому поводу?

— У меня большая просьба к коллегам. Если у вас есть какие-то мысли по поводу Михаила Олеговича или вы, наоборот, с чем-то не согласны, обязательно пишите. Мы есть в соцсетях и абсолютно открыты. Не думайте, что мы какие-то глухие, немые и ничего не видим. Наоборот: нам очень важно узнать еще и ваше мнение!

Яна Бобылкина

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