20:20 (мск), источник: Daily Storm
Адвокат Михаила Ефремова: Рано просить о помиловании, когда у нас каждый день скандал!
Андрей Алешкин призвал общественность не множить домыслы, а лучше взять и поделиться своими мыслями, как помочь артисту.
Осужденный за ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов этапирован в белгородскую ИК-4 «Алексеевка». Актер находится здесь уже третий день и помещен в карантинное отделение. После обучения он сможет выпекать хлеб или шить медицинские костюмы, а в свободное время играть в футбол и заниматься творчеством. Если, конечно, у него будет хватать на это сил. «Есть ли у него шансы на скорое освобождение? — переспрашивает адвокат артиста, кандидат юридических наук Андрей Алешкин. — А мы никогда не занимаемся бесперспективными делами. Да и вообще таких не бывает!».
— Андрей, говорят, что Михаил Олегович уже должен быть в колонии. Поэтому мы хотели узнать, как у него дела и начал ли он осваиваться.
— А так и есть: он уже на месте. Его привезли туда еще 1 декабря, но как ему живется, наверное, сможет рассказать только он сам. Ну что может нравиться в колонии? Сейчас важнее другое: на подачу кассации остается не более двух месяцев. С
— Вы сказали про кассацию. А когда будет это обжалование и что оно дает?
— Говоря простым языком, это выяснение того, какие права, по нашему мнению, были нарушены при рассмотрении его дела. Она подается на уже вступившее в силу решение суда, и я думаю, что мы сделаем это в самое ближайшее время.
— А как насчет прошения о помиловании?
— Помилование — это совсем другое, это исключительная компетенция президента. Но моя личная позиция — что подавать на него пока преждевременно.
Просто у нас постоянно
какие-тоскандалы, и я не уверен, что мы найдем у него понимание и снисхождение.
— Скандалы? А какие именно?
— Да каждый день
Поэтому я и полагаю, что это ходатайство стоит подать попозже. Есть смысл сделать это к 9 Мая или к
какой-тодругой знаковой дате.
— Почему именно к знаковой?
— Потому что чаще всего это происходит перед
— Как думаете, он сможет освободиться раньше срока?
— Вы знаете, в нашей жизни вообще нельзя ничего исключать — это первое. А
— А как часто вы сможете с ним общаться?
— По мере поручений со стороны семьи, друзей, ну и так далее… То есть когда возникает необходимость, потому что задача адвоката не развлекать, а защищать, хоть и кажется, что сейчас наша роль свелась совсем к другому.
— Это правда, что у него там нет ни мобильного телефона, ни выхода в интернет? Люди думают: «Ну как же, он такой известный артист, неужели для него не сделают поблажек?».
— А это запрещено законом! И это нормально, что у него там нет связи. Это правило
— К чему я это спрашиваю… На его номер зарегистрирован
— Если честно, я впервые слышу, что такой канал существует. К тому же ГУФСИН пресек бы подобную деятельность с вероятностью 100%. Поэтому я совершенно уверен, что это не Михаил Олегович. Может, это
Так что телефона у него точно нет. Как и особого положения, о котором пишут в средствах массовой информации. Он обычный заключенный, который начал отбывать наказание, назначенное ему судом, и продолжает это делать. Никаких инсинуаций, никаких гусей! Это выдумки, на которые не стоит вестись. ГУФСИН все контролирует. Он делает это жестко, четко, по регламенту.
— Вас очень задевает то, о чем сейчас пишут?
— Мне кажется, всем пора прекращать истерику на эту тему. Михаилу Олеговичу и так тяжело, а такие новости вредят ему еще больше. Кстати, я читаю не только все паблики и СМИ, но и комментарии пользователей, и очень благодарен людям за обратную связь. Поверьте, мы все видим, все анализируем и стараемся принимать свои решения, учитывая то, что говорит общественность! Надеюсь, что мы доживем до кассации без
Как сказал Александр Андреевич Добровинский в интервью одному из телеканалов, возможно, не все родственники артиста желают, чтобы Михаил Олегович оказался на свободе. Отсюда и эти бесконечные смены адвокатов: то приняли, то уволили, то снова приняли и опять уволили. Как я понимаю, существуют подводные течения, просто мы не можем об этом рассказывать. Поверьте, у нас очень сложная ситуация и нам очень сложно работать.
— Тогда что бы вам хотелось сказать по этому поводу?
— У меня большая просьба к коллегам. Если у вас есть
Яна Бобылкина