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00:24 (мск), источник: РИА Новости

Стало известно о третьей предсмертной записке «Тесака»

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Найдена третья предметная записка националиста Максима Марцинкевича (Тесака), о чем сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик.

Источник: РИА Новости

Михальчик рассказал, что «несколько часов назад отец Марцинкевича получил по почте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти». В постановлении на 15 листах заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел города Челябинска рассказывает обстоятельства дела, среди которых есть запись о предсмертной записке.

«При исследовании трупа Марцинкевича в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М. С. Из её содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил», — говорится в тексте постановления, которое приводит адвокат.

ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября информировало, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводила проверку.

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Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов сообщал РИА Новости, что того принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье «убийство» и взять расследование на личный контроль. Заявление было перенаправлено в СК по Челябинской области для принятия решения.

После того как тело осужденного было выдано его отцу для захоронения, Михальчик отмечал, что на нем были обнаружены вероятные следы пыток — «гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей». В начале октября Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.

Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.

Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни «таджикского наркоторговца», а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе «Билингва». В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

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