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11:42 (мск), источник: РИА Новости

Найден препарат, быстро блокирующий передачу коронавируса

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые нашли средство, блокирующее передачу коронавируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology.

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Источник: AP 2020

Специалисты Университета штата Джорджия проанализировали действие на SARS-CoV-2 противовирусного препарата 4482/EIDD-2801 или молнупиравира, эффективного против вирусов гриппа и обладающего широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов.

В результате лабораторного исследования на животных выяснилось, что средство показало хороший результат на ранней стадии заболевания. Так, оно не позволяет COVID-19 прогрессировать до тяжелой формы, сокращает длительность сохранения инфекции в организме и может блокировать передачу вируса в течение первых суток.

Ученые отмечают, что если эффективность препарата подтвердится в ходе клинических испытаний, пациенты с COVID-19 прекратят передавать SARS-CoV-2 окружающим в течение 24 часов после начала лечения.

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