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11:57 (мск), источник: РИА Новости

Вооруженные люди пытались прорваться в Россию с Украины

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины, произошла перестрелка — один из нападавших убит, двое бежали, сообщает в пятницу ФСБ РФ.

Источник: Reuters

«На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными», — говорится в релизе.

«При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины», — добавляет ФСБ.

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