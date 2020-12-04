11:57 (мск), источник: РИА Новости
Вооруженные люди пытались прорваться в Россию с Украины
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины, произошла перестрелка — один из нападавших убит, двое бежали, сообщает в пятницу ФСБ РФ.
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