16:14 (мск), источник: BBC News Русская служба
Сотрудников НТВ задержали в Турции. Они не выходят на связь с четверга
Корреспондент и оператор НТВ не выходят на связь после задержания в пригороде Стамбула, сообщают телеканал и российский МИД.
«3 декабря в Стамбуле перестали выходить на связь журналисты программы НТВ “Центральное телевидение” Алексей Петрушко и Иван Малышкин. В последний раз полноценный контакт с ними был в четверг в 12:22, в ходе которого россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и
Посольство России в Анкаре и генконсульство в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов, сказано в заявлении.
В 21:00 по московскому времени Петрушко удалось отправить смс. «Нас
Какой сюжет снимали сотрудники НТВ, в телекомпании не уточнили.
Журналисты НТВ были задержаны в Стамбуле
Это не первый инцидент с российскими журналистами в Турции. В марте этого года в Анкаре задержали трех сотрудников «Sputnik Турция» (часть МИА «Россия сегодня»).
Инцидент произошел накануне визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.
В 2015 году в Турции задержали съемочную группу программы «Специальный корреспондент» канала «Россия 1» — журналистов депортировали из страны в связи с «нарушениями правил деятельности иностранных журналистов». Россияне снимали сюжет недалеко от границы с Сирией.