ФСБ сообщила о попытке неизвестных вооруженных лиц попасть в Россию с Украины

О перестрелке на границе с Украиной сообщили в ФСБ России днем 4 декабря. Там рассказали, что она произошла на участке пограничного управления ведомства по Белгородской и Воронежской областям. Трое неизвестных пытались попасть в Россию.
По данным ведомства, при задержании они оказали «вооруженное сопротивление». В результате ответного огня один человек получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.
После происшествия проводятся оперативно-следственные действия.
Других подробностей происшедшего в ФСБ не сообщили. В региональных управлениях вопросы «Ъ» переадресовали в центральный аппарат ведомства. В пресс-службе пограничного управления сказали «Ъ», что в пресс-релизе ФСБ России дана «полная информация».
По данным источников «Ъ», перестрелка произошла на территории Белгородской области. Как уточнили в Государственной пограничной службе Украины, информация о ней поступила от ФСБ России в 11 утра.
Ведомство ожидает выяснить подробности происшествия на заседании пограничного представительства.
Предыдущая попытка незаконного пересечения границы с Украиной, о которой сообщали правоохранительные органы, произошла в августе этого года. Сотрудники УФСБ России по Воронежской области совместно с пограничным нарядом задержали двух граждан Украины.
Женщины пешком пересекли границу в районе села Попасное Кантемировского района. По ходатайству правоохранительных органов их заключили под стражу. Уголовное дело о незаконном пересечении границы группой лиц (ч. 3 ст. 322 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы) в начале этой недели поступило в Кантемировский райсуд. Его рассмотрение начнется 14 декабря.