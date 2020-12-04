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16:43 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ сообщила о попытке неизвестных вооруженных лиц попасть в Россию с Украины

Ночью 4 декабря на границе с Украиной в Белгородской области, по данным ФСБ России, произошла перестрелка. В результате погиб один из трех неизвестных, пытавшихся попасть в Россию. Погранслужба Украины не фиксировала выстрелов на этом участке и узнала о происшествии из сообщения ФСБ. Сейчас украинские пограничники ведут проверку.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О перестрелке на границе с Украиной сообщили в ФСБ России днем 4 декабря. Там рассказали, что она произошла на участке пограничного управления ведомства по Белгородской и Воронежской областям. Трое неизвестных пытались попасть в Россию.

По данным ведомства, при задержании они оказали «вооруженное сопротивление». В результате ответного огня один человек получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.

После происшествия проводятся оперативно-следственные действия.

Других подробностей происшедшего в ФСБ не сообщили. В региональных управлениях вопросы «Ъ» переадресовали в центральный аппарат ведомства. В пресс-службе пограничного управления сказали «Ъ», что в пресс-релизе ФСБ России дана «полная информация».

По данным источников «Ъ», перестрелка произошла на территории Белгородской области. Как уточнили в Государственной пограничной службе Украины, информация о ней поступила от ФСБ России в 11 утра.

Сама попытка пересечения границы произошла ночью, отмечают в ведомстве.

Наряды погранслужбы Украины не фиксировали выстрелов рядом с границей с Россией. Сейчас украинские пограничники проверяют участок местности, на который указали в ФСБ России.

Ведомство ожидает выяснить подробности происшествия на заседании пограничного представительства.

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Предыдущая попытка незаконного пересечения границы с Украиной, о которой сообщали правоохранительные органы, произошла в августе этого года. Сотрудники УФСБ России по Воронежской области совместно с пограничным нарядом задержали двух граждан Украины.

Женщины пешком пересекли границу в районе села Попасное Кантемировского района. По ходатайству правоохранительных органов их заключили под стражу. Уголовное дело о незаконном пересечении границы группой лиц (ч. 3 ст. 322 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы) в начале этой недели поступило в Кантемировский райсуд. Его рассмотрение начнется 14 декабря.

Сергей Толмачев, Воронеж

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