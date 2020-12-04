В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ

Как ранее заявили в пресс-службе телеканала, накануне в пригороде Стамбула полиция задержала сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, они перестали выходить на связь. По данным источника РИА Новости в Министерстве иностранных дел республики, журналисты не имели аккредитации и вели съемку без разрешения.
«Их задержали в районе провинции Стамбул, где базируется компания Baykar Savunmа», — сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости источник в турецких правоохранительных органах, Петрушко и Малышкина нет ни в полиции Стамбула, ни в управлении миграции города. Он не исключил, что их задержали сотрудники турецкой Национальной разведывательной организации.
МИД и российское генконсульство в Турции разбираются в ситуации и ищут журналистов.