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19:04 (мск), источник: РИА Новости

В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ

АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Задержание журналистов НТВ связано со съемками в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma, рассказал РИА Новости источник в турецком МИД.

Источник: РИА Новости

Как ранее заявили в пресс-службе телеканала, накануне в пригороде Стамбула полиция задержала сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, они перестали выходить на связь. По данным источника РИА Новости в Министерстве иностранных дел республики, журналисты не имели аккредитации и вели съемку без разрешения.

«Их задержали в районе провинции Стамбул, где базируется компания Baykar Savunmа», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости источник в турецких правоохранительных органах, Петрушко и Малышкина нет ни в полиции Стамбула, ни в управлении миграции города. Он не исключил, что их задержали сотрудники турецкой Национальной разведывательной организации.

МИД и российское генконсульство в Турции разбираются в ситуации и ищут журналистов.

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