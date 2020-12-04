Мэра Ливерпуля задержали по подозрению во взяточничестве

«Пять человек задержаны сегодня (в пятницу, 4 декабря) следователями в связи c такими правонарушениями, как взяточничество и запугивание свидетеля в рамках расследования контрактов на городское строительство и развитие в Ливерпуле», — говорится в переданном в РИА Новости заявлении полиции округа Мерсисайд.
Первым номером в списке задержанных значится «62-летний мужчина из района Олд-Свон» — это описание полностью совпадает с данными мэра одного из крупнейших городов Англии.
Кроме 62-летнего мужчины, задержаны также мужчины в возрасте 33, 46, 25 и 72 лет. Трое мужчин, включая, предположительно, мэра, подозреваются в сговоре с целью получения взятки и запугивании свидетеля, двое — только в запугивании свидетеля.
«Задержанные были доставлены на полицейские участки Мерсисайда, где будут допрошены следователями», — сообщает полиция.
Ни полиция, ни мэрия не раскрывают подробности ситуации, ссылаясь на тайну следствия.
Андерсон находится на посту мэра Ливерпуля с 2012 года. В 2016 году он переизбрался на второй срок.