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21:36 (мск), источник: РИА Новости

Мэра Ливерпуля задержали по подозрению во взяточничестве

ЛОНДОН, 4 дек — РИА Новости, Мария Табак. Мэр Ливерпуля Джо Андерсон, предположительно, задержан по подозрению в сговоре с целью получения взятки и в запугивании свидетеля, на это указывает заявление полиции и утверждения местных СМИ.

«Пять человек задержаны сегодня (в пятницу, 4 декабря) следователями в связи c такими правонарушениями, как взяточничество и запугивание свидетеля в рамках расследования контрактов на городское строительство и развитие в Ливерпуле», — говорится в переданном в РИА Новости заявлении полиции округа Мерсисайд.

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Первым номером в списке задержанных значится «62-летний мужчина из района Олд-Свон» — это описание полностью совпадает с данными мэра одного из крупнейших городов Англии.

Кроме 62-летнего мужчины, задержаны также мужчины в возрасте 33, 46, 25 и 72 лет. Трое мужчин, включая, предположительно, мэра, подозреваются в сговоре с целью получения взятки и запугивании свидетеля, двое — только в запугивании свидетеля.

«Задержанные были доставлены на полицейские участки Мерсисайда, где будут допрошены следователями», — сообщает полиция.

Ни полиция, ни мэрия не раскрывают подробности ситуации, ссылаясь на тайну следствия.

Андерсон находится на посту мэра Ливерпуля с 2012 года. В 2016 году он переизбрался на второй срок.

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