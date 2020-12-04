Журналистов НТВ в Турции задержали на три дня

«Департамент полиции Стамбула задержал двух граждан России и гражданина Турции в 10.30 в четверг, обнаружив, что они проводили съемку без разрешения вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в нашей провинции, где фотографирование и съемка запрещены. Расследование продолжается. По распоряжению прокурора срок содержания этих лиц под стражей был продлен до трех дней», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщили в пресс-службе НТВ, сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Журналистов задержала служба разведки.