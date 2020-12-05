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02:26 (мск), источник: ТАСС

Экс-министру финансов Австрии дали 8 лет тюрьмы за коррупцию при приватизации госквартир

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Земельный суд Вены по уголовным делам приговорил бывшего австрийского министра финансов Карла-Хайнца Грассера к восьми годам тюремного заключения по делу о коррупции при приватизации жилого фонда бывшей государственной жилищной компании BUWOG. Судьи признали экс-министра виновным в злоупотреблении полномочиями, получении подарков на государственном посту и фальсификации доказательств, сообщило в пятницу Австрийское агентство печати.

Источник: AP 2020

Судебный процесс над Грассером начался в 2017 году. Прокуратура предъявила ему обвинение в получении взятки за разглашение инсайдерской информации консорциуму из трех компаний, который принимал участие в тендере на приватизацию 60 тыс. квартир государственной жилищной компании в 2004 году. В результате такой махинации консорциум получил контракт на приобретение жилищного фонда госкомпании после того, как внезапно предложил на €1,2 млн больше, чем его конкурент на рынке и главный претендент на победу в тендере — компания CA Immo (€961,2 млн консорциума во главе с компанией Immofinanz против €960 млн компании CA Immo).

«Речь идет о тайной договоренности об “откате” доверенному лицу Грассеру в ущерб доверителю, то есть Австрийской Республике», — постановила судья на процессе, говоря о размере взятки в €9,6 млн экс-министру, которая была переведена на три банковских счета в Лихтенштейне.

По этому делу виновными были также признаны еще несколько крупных бизнесменов в качестве соучастников сговора.

Вердикт суда еще не вступил в законную силу. Защита Грассера намерена обжаловать приговор, который предполагает выплату государству суммы полученного «отката».

Компания BUWOG сегодня продолжает существовать в качестве частного предприятия в составе германского концерна Vonovia SE.

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