Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 28 782

Предыдущий максимум, зарегистрированный в четверг, составлял 28 145 заразившихся за сутки.
В общей сложности, по данным штаба, в России за время пандемии выявили 2 431 731 случай заражения.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском АО (0,5%), Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан, Республике Марий Эл (по 0,6%).
В частности, за сутки было выявлено 3 726 новых случае заражения в Санкт-Петербурге, 1 246 — в Московской области, 495 — в Нижегородской области, 473 — в Республике Карелия, 399 — в Архангельской области.
В настоящее время в России продолжает лечение 472 651 человек.
Число выздоровлений и смертей
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 27 644. Всего уже выздоровели 1 916 396 человек.
Согласно данным штаба, число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся. Доля вылечившихся возросла до 78,8%.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 117 пациентов в Санкт-Петербурге, 795 — в Московской области, 570 — в Якутии, 500 — в Ленинградской области, 474 в Нижегородской области.
Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 508 против 569 днем ранее. Всего от инфекции умерли 42 684 пациента. В стране регистрируют больше 500 смертей пятый день подряд.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,76%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 58 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 31 — в Московской области, 24 — в Ростовской области, 16 — в Пермском крае.