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17:23 (мск), источник: Интерфакс

Ставропольский суд отменил арест экс-сенатора от КЧР Вячеслава Дерева

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU — Октябрьский районный суд Ставрополя отказал в ходатайстве прокурора о дальнейшем продлении срока содержания под стражей бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Руслан Коблев в субботу.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера вечером суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде на время судебного следствия», — сказал он.

Коблев отметил, что 19 октября истек 10-летний срок давности привлечения подсудимых к уголовной ответственности по данному делу.

«В связи с этим существует основание о прекращении уголовного преследования в отношении тех подсудимых, которые согласятся с прекращением по этому основанию, — сказал адвокат. — Защита Вячеслава Дерева 23 октября заявила соответствующее ходатайство и с этого момента суд был обязан прекратить уголовное преследование».

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Он уточнил, что суд отказал защите в заявленном ходатайстве. Однако 4 декабря защита Дерева вновь подала соответствующее ходатайство в суд.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии и еще шести соучастников было возбуждено в феврале 2012 года. По данным следствия, путем незаконного возмещения НДС фигуранты похитили из бюджета РФ более 110 млн рублей.

В марте 2018 года Дерев был арестован по этому делу, в марте 2019 года суд в Москве освободил его из-под стражи.

10 марта 2020 года СКР завершил расследование этого уголовного дела, после чего 28 июля оно было направлено в Октябрьский районный суд Ставрополя.

Согласно данным с сайта суда, предварительное слушание по делу состоялось 25 августа, после которого каждое назначенное заседание откладывалось по причине неявки свидетелей или подсудимого.

5 октября суд избрал в отношении Дерева меру пресечения в виде заключения под стражу на основании возможного воспрепятствования производству по уголовному делу.

Остальные шестеро обвиняемых находятся под подпиской о невыезде.

Вячеслав Дерев избирался депутатом Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики второго (2000−2004 годы) и четвертого (2009−2014 годы) созывов.

В апреле 2011 года его назначили членом Совета Федерации — представителем исполнительного органа государственной власти, а в январе 2016 года эти полномочия были досрочно прекращены на основании его заявления.

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