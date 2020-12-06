11:30 (мск), источник: ТАСС
В РФ выявили 29 039 заразившихся коронавирусом за сутки. Это новый максимум за пандемию
В общей сложности в России заразились 2 460 770 человек.
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 29 039, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Прежний максимум был зарегистрирован в субботу — 28 782 случая.
В общей сложности в России, по данным штаба, заразились 2 460 770 человек.
Новые 7 512 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в столице выявили 647 562 заразившихся.
Днем ранее в Москве был выявлен максимум — 7 993 случая заражения. Прирост новых случаев, по данным штаба, составил 1,2%. В столице продолжают лечение 147 369 человек.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском АО (0,2%),
В частности, за сутки были выявлены 3 753 новых случая в
В настоящее время в России продолжает лечение 479 891 человек.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 21 342. Всего уже выздоровели 1 937 738 человек.
Согласно данным штаба, доля вылечившихся снизилась до 78,7% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 903 пациента в
За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 5 536 пациентов, зарегистрированы 72 летальных исхода.
Число летальных исходов
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,75%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 47 летальных исходов в
За все время в Москве вылечились 490 844 человека, 9 349 умерли.