16:46 (мск), источник: Известия
Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону
Загорелся павильон с пиротехникой, сообщает 6 декабря главное управление МЧС по Ростовской области.
«В 16:06 мск зафиксирована ликвидация открытого горения на рынке “Классик” в Ростове-на-Дону», — информировали там.
Пожар на рынке «Классик» в
Изначально огнем было охвачено 200 кв. м, позднее пламя распространилось на 4 тыс. кв. м.
В 13:24 возгорание локализовали, сообщили в главном управлении МЧС по Ростовской области.
Возгоранию был присвоен 4-й номер сложности, к его ликвидации были привлечены 446 человек и 134 единицы техники. По предварительной версии, причиной пожара на рынке «Классик» в
Точную причину предстоит установить специалистам испытательной пожарной лаборатории после ликвидации возгорания. Источник ТАСС ранее сообщал, что пожар мог произойти