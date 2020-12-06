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16:46 (мск), источник: Известия

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону

Загорелся павильон с пиротехникой, сообщает 6 декабря главное управление МЧС по Ростовской области.

Источник: РИА "Новости"

«В 16:06 мск зафиксирована ликвидация открытого горения на рынке “Классик” в Ростове-на-Дону», — информировали там.

Пожар на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону в двухэтажном павильоне с пиротехникой начался в 6:30 мск. Внутри горящего павильона произошло обрушение, начали взрываться фейерверки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Изначально огнем было охвачено 200 кв. м, позднее пламя распространилось на 4 тыс. кв. м.

В 13:24 возгорание локализовали, сообщили в главном управлении МЧС по Ростовской области.

Возгоранию был присвоен 4-й номер сложности, к его ликвидации были привлечены 446 человек и 134 единицы техники. По предварительной версии, причиной пожара на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону может быть короткое замыкание.

Точную причину предстоит установить специалистам испытательной пожарной лаборатории после ликвидации возгорания. Источник ТАСС ранее сообщал, что пожар мог произойти из-за неисправности обогревательной печи.

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