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6 декабря, источник: РИА Новости

Во Франции число жертв COVID-19 превысило 55 тысяч человек

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Более 55 тысяч человек скончались из-за заражения новым коронавирусом во Франции, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.

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6 декабряВ Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
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Источник: AP 2020
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По данным специалистов, всего во Франции скончались 55 155 человек с COVID-19, при этом 175 из них — за последние сутки.

В целом выявлено 2 292 497 случаев COVID-19, за минувшие 24 часа подтверждено 11 022 заражения.

В больницы за последние семь дней попало 8564 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемии.

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