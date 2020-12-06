6 декабря, источник: РИА Новости
Во Франции число жертв COVID-19 превысило 55 тысяч человек
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Более 55 тысяч человек скончались
По данным специалистов, всего во Франции скончались 55 155 человек с COVID-19, при этом 175 из них — за последние сутки.
В целом выявлено 2 292 497 случаев COVID-19, за минувшие 24 часа подтверждено 11 022 заражения.
В больницы за последние семь дней попало 8564 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемии.