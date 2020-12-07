12:49 (мск), источник: РИА Новости
В Астрахани после массового отравления в бассейне возбудили дело
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбудили после массового отравления детей и взрослых в бассейне в Астрахани, сообщается на сайте СК РФ.
Число госпитализированных после отравления в бассейне Астрахани выросло до 30, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. Ранее отмечалось, что астраханцы были госпитализированы, предположительно,
«Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей и взрослых при посещении бассейна в спортивном комплексе по признакам преступления… “оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”», — говорится в сообщении
По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья.