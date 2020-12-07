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12:49 (мск), источник: РИА Новости

В Астрахани после массового отравления в бассейне возбудили дело

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбудили после массового отравления детей и взрослых в бассейне в Астрахани, сообщается на сайте СК РФ.

Источник: РИА Новости

Число госпитализированных после отравления в бассейне Астрахани выросло до 30, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. Ранее отмечалось, что астраханцы были госпитализированы, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне в спортивном комплексе «Динамо».

«Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей и взрослых при посещении бассейна в спортивном комплексе по признакам преступления… “оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”», — говорится в сообщении пресс-секретаря губернатора.

По версии следствия, утром 7 декабря во время занятий в бассейне одного из спорткомплексов в Астрахани детям и взрослым стало плохо, они были доставлены в больницу.

По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья.

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