12:47 (мск), источник: РБК
В Ялте подачу воды ограничат шестью часами в сутки
Власти признали нехватку воды в питающих город хранилищах. С аналогичными проблемами ранее столкнулись Симферополь и Евпатория.
Ялта стала еще одним крымским городом, где вводятся ограничения на подачу воды. Как сообщает агентство «Крыминформ», об этом на совещании в Симферополе заявил министр ЖКХ Дмитрий Черняев.
Он объяснил, что ограничительные меры связаны с минимальным поступлением воды в основные хранилища, которые питают Большую Ялту.
С таким решением согласился и глава Крыма Сергей Аксенов. Он поручил отработать точность графиков. «У вас сложная ситуация, система водоснабжения Ялты отличается от других регионов Республики Крым. Тем не менее точность подачи воды избавит вас от большого количества обращений. Люди должны понимать, что эти три часа сто процентов это будет», — сказал он.
Аксенов также потребовал и от других крымских районов разработать «светофорные» графики подачи воды на случай дальнейшего уменьшения запасов в водохранилищах. По его словам, это необходимо для того, чтобы власти могли оперативно реагировать на изменение уровня в водохранилищах. «Чтобы было понятно: если объем воды, оставшейся в водохранилищах, 2 млн кубометров —
Среди других мер глава Крыма назвал строительство опреснительных установок в населенных пунктах, которые находятся на морском побережье: в Судаке, Керчи и Феодосии.
В октябре правительство подготовило комплексный план по обеспечению Крыма водой. На эти цели выделят 50 млрд руб. из федерального бюджета. Выделенные деньги планируется направить на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на капитальный ремонт инфраструктуры.
До 2014 года на полуостров поступала вода из Днепра по