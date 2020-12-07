Кремль однозначно осуждает теракт выходца из Чечни, убившего французского учителя

«Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были и как они прошли», — сказал представитель Кремля.
Единственное, что можно сказать с уверенностью, — безусловно речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
«Здесь тема абсолютно однозначна: речь идет об убийце, речь идет о террористе. И деяния его абсолютно осуждаются и являются неприемлемыми. Это исчерпывающая оценка этой ситуации», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос, насколько эта тема может стать предметом рассмотрения в Кремле и разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Ранее власти Чечни назвали фейком информацию о переименовании улицы в селе Шалажи в честь обвиняемого в этом преступлении Абдулаха Анзорова.
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