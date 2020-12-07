Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 декабряМеждународный день гражданской авиации, Спитакское землетрясение и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
12Последствия ледяного дождя во Владивостоке
14:50 (мск), источник: ТАСС

Кремль однозначно осуждает теракт выходца из Чечни, убившего французского учителя

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Кремль однозначно осуждает теракт выходца из Чечни, убившего учителя Самюэля Пати во Франции. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что не знает, был ли действительно выходец из Чечни похоронен в республике.

Источник: Reuters

«Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были и как они прошли», — сказал представитель Кремля.

Единственное, что можно сказать с уверенностью, — безусловно речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

«Здесь тема абсолютно однозначна: речь идет об убийце, речь идет о террористе. И деяния его абсолютно осуждаются и являются неприемлемыми. Это исчерпывающая оценка этой ситуации», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос, насколько эта тема может стать предметом рассмотрения в Кремле и разговора с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Ранее власти Чечни назвали фейком информацию о переименовании улицы в селе Шалажи в честь обвиняемого в этом преступлении Абдулаха Анзорова.

Следите за развитием темы Нападения исламистов во Франции
 Я сказала: "Я люблю вашу страну, я ничего плохого не сделала, а вы закрыли мне въезд"
"Пришел к заведующему кафедрой и сказал, что возвращаюсь в Россию. Шеф посчитал, что я с ума сошел"
Власти более десяти регионов решили сделать 31 декабря выходным
Математики назвали дату пика пандемии коронавируса в России
В Индии 350 человек госпитализированы с неизвестной болезнью
Названы ежемесячные траты Марадоны
Как изменятся выплаты при новом трудовом законодательстве
В Астрахани после массового отравления в бассейне возбудили дело
Запасы на каникулы: какие продукты подорожают к Новому году
Горячие темы на Авто
Господа , вы не правы подняв пенсионный возраст . 371
Послания президента... 310
Может рановато, но кто то же должен начать. 258
О ссорах, прогулках и кое о чем ещё. 194
Кино
Гагарина, Долина, Орбакайте: все звезды на «Песне года 2020» Смотрите эксклюзивный фоторепортаж со съемок главного новогоднего концерта
Новости партнеров
Мишустин рассказал, что случится с Чубайсом после увольнения из «Роснано»
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Она загипнотизировала всех зрителей своим изумительным танцем. Видео
Gnezdo.ru
Страна скорбит: внезапно не стало любимой актрисы
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
Главный симптом COVID задолго до кашля
Леди
73-летняя София Ротару затмила всех звезд на «Песне года» (фото) Артисты блистали на записи праздничного концерта
Новости партнеров
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Как выглядит восьмая жена Дмитрия Киселева
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь