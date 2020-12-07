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16:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

Таинственная болезнь в Индии скосила уже сотни человек, один скончался

Вспышка заболевания неустановленной природы поразила в минувшие выходные город Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш. На утро понедельника один человек скончался, более 450 оказались в больницах.

К утру понедельника в больницы были доставлены более 400 человек | Источник: PTI

По словам медиков, проявления болезни многообразны. Основные — тошнота, судороги, потеря сознания.

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Болезнь пришла в Индию в разгар пандемии коронавируса. Страна занимает второе место в мире по количеству заболевших (почти 9,7 млн человек) и третье по числу скончавшихся (свыше 140 тысяч).

Андхра-Прадеш с более чем 800 тысячами заразившихся Covid-19 — третий по данному показателю среди 28 штатов и восьми союзных территорий Индии.

Однако, как сообщил министр здравоохранения штата Кали Кришна Шринавас, у всех госпитализированных на днях тесты на коронавирус, как и вообще любую вирусную инфекцию, оказались отрицательными.

«У заболевших, особенно детей, все начиналось с жжения в глазах. Затем следовал внезапный приступ рвоты, потом потеря сознания или припадок, похожий на эпилептический», — рассказал газете Indian Express врач из больницы в Элуру.

Среди симптомов заболевания — жжение в глазах, тошнота и потеря сознания
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70 пациентов уже выписаны, остальные продолжают лечение.

Главный министр штата Джаганмохан Редди заявил, что для выяснения причин заболевания в Элуру командированы специалисты, и что он собирается встретиться с больными и их семьями.

«Посетив места, где заболели люди, мы исключили заражение воды или воздуха в качестве причины, — заявил Кали Кришна Шринавас. — Это какое-то загадочное заболевание, и только лабораторные исследования помогут разобраться, что оно собой представляет».

Оппозиционная партия Телугу Десам, тем не менее, подозревает массовое отравление и требует самого тщательного расследования.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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