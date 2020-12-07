15:48 (мск), источник: ТАСС
Источник: турецкий суд освободил из-под стражи задержанных в Стамбуле журналистов НТВ
АНКАРА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Суд Стамбула освободил в понедельник
«После дачи показаний генпрокуратуре двое российских журналистов были освобождены. Вместе с ними
«По предварительной информации, наших коллег должны депортировать в ближайшее время. Детали пока уточняем: официальной информации пока у нас нет», — сказал собеседник ТАСС.
4 декабря в МИД РФ сообщили, что российские журналисты Алексей Петрушко и Иван Малышкин, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. В министерстве указали, что в последний раз полноценный контакт с ними был 3 декабря, в ходе него россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и
Компания производит в том числе ударный беспилотник Bayraktar TB2, который стоит на вооружении армии Турции.