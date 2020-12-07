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15:48 (мск), источник: ТАСС

Источник: турецкий суд освободил из-под стражи задержанных в Стамбуле журналистов НТВ

АНКАРА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Суд Стамбула освободил в понедельник из-под стражи журналистов российского телеканала НТВ. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в стамбульском дворце правосудия Чаглаян.

«После дачи показаний генпрокуратуре двое российских журналистов были освобождены. Вместе с ними из-под стражи был также освобожден гражданин Турции», — уточнил собеседник агентства. -

В пресс-службе телекомпании уточнили, что журналисты будут депортированы в РФ в ближайшее время.

«По предварительной информации, наших коллег должны депортировать в ближайшее время. Детали пока уточняем: официальной информации пока у нас нет», — сказал собеседник ТАСС.

4 декабря в МИД РФ сообщили, что российские журналисты Алексей Петрушко и Иван Малышкин, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. В министерстве указали, что в последний раз полноценный контакт с ними был 3 декабря, в ходе него россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут. Ранее в телекомпании НТВ заявили, что их сотрудники перестали выходить на связь после того, как сообщили редакции о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула.

Позднее источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил ТАСС, что журналисты были задержаны недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов компания «Байкар Савунма», из-за отсутствия аккредитации.

Компания производит в том числе ударный беспилотник Bayraktar TB2, который стоит на вооружении армии Турции.

В Кремле рассчитывают, что задержанные в Турции журналисты будут отпущены
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16:04 (мск)© Смотри
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